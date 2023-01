Jeremy Renner pasa su cumpleaños en hospital tras accidente

Uno de los rostros más entrañables del universo Marvel, Jeremy Renner quien interpretó a Clint Barton, conocido como “Ojo de Halcón” o “Hawkeye”, pasó un inicio de año y semana de cumpleaños complicada.

Esto después de un accidente que sufrió en su domicilio, cuando se encontraba manipulando un snowcat, vehículo que se utiliza para los crudos inviernos en Estados Unidos, y sirve para retirar la nieve.

De acuerdo con el audio del 9-1-1 recuperado por la cadena CNN, Renner se encontraba lejos del vehículo, cuando esté comenzó a andar solo, y lo terminó arrollando ocasionando lesiones fuertes al actor.

Jeremy Renner, actor de Marvel: ¿Cómo sucedió su accidente?

Renner fue trasladado al hospital en un helicóptero, aproximadamente 48 minutos después de la llamada de emergencia realizada por un vecino del actor. Al día siguiente, martes apenas 3 de enero, apareció siendo mimado y agradeciendo las muestras de apoyo por parte de todos sus seguidores.

El 7 de enero, que cumple 52 años posteó en sus redes una foto junto al personal médico, al que le agradece sus cuidados y atenciones. El actor también compartió un video que le dedicaron por su cumpleaños.

Jeremy Renner posteó el 7 de enero una foto junto al personal médico. (Captura de pantalla)

¿Cómo fue el accidente que sufrió el actor? Copiado!

Todavía se realiza una investigación, pero no hay indicios de que hubiese otra persona involucrada, acciones malintencionadas o algún indicador de que Renner estuviera inhabilitado al momento del accidente el domingo por la mañana.

El actor se recupera de un accidente que lo dejó en estado crítico, aunque fue reportado como estable, con lesiones torácicas y ortopédicas, de acuerdo con un publicista y representantes del jefe de Policía.

Justamente el jefe policial del condado de Washoe, Darin Balaam, relató cómo fue el accidente que sufrió el actor luego de que usara su tractor Pistenbully, un vehículo de 7 toneladas de su propiedad, para remolcar otro de sus vehículos que se había atascado en la nieve en una carretera privada que comparte con sus vecinos.

“Tras remolcar exitosamente su vehículo personal de donde se había estancado, el señor Renner salió de su (tractor) para hablar con su familiar. El Pistenbully comenzó a andar, en un esfuerzo por detenerlo, el señor Renner intentó volver a subir al asiento del conductor. En ese momento fue arrollado”, dijo.

Renner recibió nominaciones consecutivas al Óscar por The Hurt Locker (Zona de miedo) y The Town (Ciudad de ladrones). Se volvió famoso por su papel de un soldado especialista en desactivar bombas en Irak en The Hurt Locker, que se estrenó comercialmente en el 2009, tras su debut en el Festival de Cine de Venecia en el 2008.

En el 2012, The Avengers lo cimentó en los ambiciosos proyectos de Marvel. Su personaje apareció en diversas secuelas y tiene su propia serie, Hawkeye, de Disney+.

“Con su popularidad entre los chicos por Marvel tiene un gran impacto”, dijo Balaam el martes. “Esos niños a los que conmovió durante ‘Shop with the Sheriff’, les puedo asegurar que nunca olvidarán ese momento”, dijo Balaam. “Le decían Hawkeye”, agregó.

En el 2012, The Avengers lo cimentó en los ambiciosos proyectos de Marvel. (LN con imágenes de Marvel)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.