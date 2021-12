Jennifer López se molestó con Ben Affleck por declaraciones relacionadas con su exesposa

Las declaraciones del actor Ben Affleck, en las que aseguró que el sentirse atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner lo llevaron a beber, molestaron no solo a los fanáticos de Garner, sino también a Jennifer López, la actual pareja de Affleck.

En una entrevista que concedió a Howard Stern, Affleck dijo: “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Yo estaba como: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’. Y lo que hice fue que me bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, dijo.

Jennifer López y Ben Affleck se iban a casar, pero en el 2004 terminaron su relación. Este 2021 revivieron su amor. Fotos: Archivo. (Archivo)

Las declaraciones generaron molestias en todas esas personas que recordaron cuando paparazzis captaron a Jennifer Garner auxiliando a su esposo y, posteriormente, llevándolo a clínicas de rehabilitación.

[ Ben Affleck culpa a Jennifer Garner por su alcoholismo ]

La diva del bronx, Jennifer López, también se molestó con la imprudencia del intérprete de Batman. Ella lo manifestó así a personas allegadas.

“Ella está enojada”, declaró una fuente a Page Six. “Siente que está siendo arrastrada porque está saliendo con él”, añadió.

Y es que, según explica el medio estadounidense, López se está esforzando para que su familia y la de Ben estén en sincronía, pues ella y él reanudaron su relación tras casi 20 años.

“(JLo) Está tratando de conocerla a ella (Jennifer Garner) y a los hijos de Ben. Es imprudente y arrogante de su parte (de Affleck)”, agregó la fuente.

Jennifer y Ben Affleck fueron vistos juntos el domingo 13 de junio. Ellos cenaron en Malibú. Actualmente viven su relación abiertamente. Foto: Captura de pantalla Page Six

La avalancha

Tras las declaraciones de Affleck, las redes sociales estallaron. En una entrevista posterior, el actor comentó que él creía que todo había estado bien en la entrevista.

“Han dicho que he culpado a mi exesposa por mi alcoholismo...simplemente me han convertido en el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo”, replica Page Six.

Ben continuó: “Eso no es cierto. No creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y nunca quisiera que mis hijos dijeran una mala palabra sobre su madre”.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados por 10 años y son papás de Violet (16), Seraphina (12) y Samuel (9).

Por su parte, López es mamá de los gemelos Emme y Max (13). Fruto de su relación con Marc Anthony.