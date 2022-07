Jennifer Aniston está tranquila con desnudo en filme

En la fotografía, la actriz Jennifer Aniston, junto con su compañero estelar, el actor Paul Rudd, en una de las escenas de Wanderlust. ApCréditos compartidos. (Gemma La Mana)

El Universal, México. GDA El representante de Jennifer Aniston negó que la actriz haya solicitado que retiraran su desnudo de la película Wanderlust , la cual protagoniza al lado de Paul Rudd.

Según el portal de Internet eonline.com, el mánager de la ex esposa de Brad Pitt asegura que ella no pidió que eliminaran las escenas topless de la cinta, como se ha mencionado en diversos medios de comunicación.

Dicha versión apuntaba que la ex protagonista de Friends pidió el veto de dichas imágenes como una medida de respeto a su actual pareja, el también actor, director y guionista estadounidense Justin Theroux, quien también aparece en la cinta junto a ella.

“La escena es como se supone que tenía que ser”, indicó el representante de la artista.

Fuentes citadas en medios de comunicación estadounidense, indican que la estrella aparece en la cinta con el torso desnudo frente a cámaras de noticiarios, por lo que el espectador verá su espalda, mientras que sus senos serán “pixeleados” para aparecer en televisión.

Sorpresivo. La controversia alrededor de la nueva película surge días después de que Aniston, de 43 años, volviera a sorprender al público al aparecer en la revista GQ, posando con muy poca ropa.

Hace tres años, la artista había generado múltiples reacciones tras aparecer en esta misma publicación, cubierta únicamente por una corbata.

Aniston aprovechó las recientes fotografías para enfatizar que no está embarazada, como apuntan algunas versiones que han sonado con fuerza en Internet.

“Para aclarar el punto sobre los niños: no voy a tener trillizos; no voy a tener gemelos, tampoco estoy esperando un bebé. No me fugué con alguien”, fueron parte de los rumores que desmintió la protagonista del Marley & Me y ganadora de un Globo de Oro.