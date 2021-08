Ivonne Cerdas desfilará en el New York Fashion Week: ‘El 2021 no deja de sorprenderme’

Ivonne Cerdas es la actual Miss Costa Rica. Foto: Archivo.

En cuestión de semanas Ivonne Cerdas marcará otro check en su lista de sueños por cumplir: la actual Miss Costa Rica subirá a la pasarela del New York Fashion Week (NYFW), que se llevará a cabo del 8 al 12 de setiembre en la Gran Manzana.

Cerdas recibió una invitación por parte de una de las productoras del evento, Albania Rosario, quien impulsa el talento latino en la actividad a través de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica (FDLA).

“Para mí esto es un premio al esfuerzo que he venido haciendo. La oportunidad se me presentó porque conocí a Salvita, un bloguero y missologo en Miami, que me invitó a hacer un ‘en vivo’ en redes sociales y en el que ella estaba conectada. Estoy super ilusionada porque este lado es mi charco. Estoy encantada, contenta y feliz de que me hayan llamado a este evento”, afirma.

Si bien este no será el primer Fashion Week en el que Ivonne participe, sí será la primera vez que suba a una pasarela de este tipo en New York. Anteriormente lo hizo en Guatemala, Nicaragua, Panamá y Colombia.

La diferencia, según la reina de belleza, es que el New York Fashion Week está “a un nivel un poco más alto. Hay más posibilidades de que a una se le abran más puertas; por eso cuesta muchísimo llegar allá... Definitivamente, modelar a un NYFW, era un sueño que yo tenía”.

“Yo creo que todo se me ha dado a paso lento pero seguro. Dios sabe en qué momento le da a uno las recompensas: no es antes, ni después, es ahora. Y esto que hoy me está pasando es el resultado de mucho esfuerzo, de las trasnochadas que me he pegado para seguir con mi carrera y como modelo. Y sí, ha sido una sorpresa, pero también un premio ha tanto trabajo, porque han sido 10 años de mi vida en esto.

“Yo le agradezco a mi directora (Gabriela Alfaro) que me dio la oportunidad de ir a este Fashion Week porque yo continuo bajo contrato y bajo los términos de la organización del Miss Costa Rica. Aún así me han permitido hacer otras cositas y Gaby ha sido increíble”, dice.

La costarricense viajará el 5 de setiembre para incorporarse al New York Fashion Week, en el que se reencontrará con algunas de sus compañeras del Miss Universo como Miss Colombia, Laura Olascuaga; y Miss El Salvador, Vanessa Velásquez, quienes también fueron invitadas para modelar.

La tica, de 28 años, desfilará el 8 y el 9 de setiembre con los diseños de la artista dominicana Giannina Azar, quien en el pasado Miss Universo vistió a varias de las reinas de belleza. Además, es una diseñadora que Ivonne asegura ha seguido por mucho tiempo y le complace finalmente poder modelar sus diseños.

Sueños

Para Ivonne Cerdas el 2021 ha sido un año lleno de agradables sorpresas. Primero estuvo su destacado paso por el Miss Universo, eventos en el que logró colarse en el top 10, y ahora su incorporación al New York Fashion Week.

Ambas vitrinas, sin duda, le han traído y le traerán más reconocimiento nacional e internacional.

Ivonne Cerdas asegura que está muy ilusionada por cumplir su sueño de estar en un New York Fashion Week. Foto: Cortesía Arnold Robert.

“El 2021 no deja de sorprenderme. Siguen estas noticias que yo a veces me pregunto: ‘¿por qué me ponen entre la espada y la pared?’, porque yo sigo trabajando como ingeniera, pero también tengo esta pasión que es el modelaje y más que todo estas pasarelas que me entusiasman muchísimo”, comenta.

Además, la reina de belleza afirma que desde el Miss Universo ve la vida con otros ojos: se siente más madura y comprometida con las causas sociales.

“Yo siempre resalto el aprendizaje, una siempre tiene etapas en las que aprende bastante y yo creo que con todo esto del Miss Universo maduré todavía más, tengo una visión del mundo muy diferente. Toda la experiencia y exposición que he tenido la estoy utilizando, en la medida de lo posible, para ayudar a otras personas a través de mis plataformas”, asegura.