“Me di cuenta de que muchas mamás tenían muchas peticiones. Yo les dije que las iba a llevar ante la Virgen de los Ángeles. Yo me puse una camiseta en la que ellas me escribían las peticiones, o los chiquitos me las contaban y si no sabían escribir me ponían una cosa representativa en la camisa como una carita feliz o un corazón. Eran casi 800 peticiones y le llevé la camiseta a la Negrita por todos los niños que no pueden”, contó Marenco.