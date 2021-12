‘Historias de útero’: la exposición que plasma las vivencias de las mujeres con su cuerpo

Beatriz Castro, Mariana Vásquez, Cristina Luconi y Paula Díaz son cuatro artistas costarricenses que recientemente plasmaron en lienzos su arte y su experiencia como mujeres. Ellas son las talentosas mujeres que dieron vida a la muestra Historias de Útero, propuesta que tiene como objetivo derribar los estigmas alrededor de la menstruación. Asimismo, incentiva una conversación más abierta alrededor del periodo.

La muestra consta de ocho pinturas en las que cada artista interpreta “las emociones y sensaciones” de las mujeres con el útero “debido a los cambios hormonales experimentados tras la llegada de la menstruación”. Las obras pueden verse entre diciembre y enero, gratis, en Escazú Village (del 9 al 12 de diciembre), Lincoln Plaza (del 16 al 19 de diciembre) y en la Terminal 7°10 (del 6 al 9 de enero).

. La artista Paula Díaz utilizó mucho color en sus obras. Foto: Cortesía

Mensajes poderosos

La artista Beatriz Castro confió sus sentimientos alrededor de este proyecto, en el que tuvo una vivencia muy personal.

“Participar en este proyecto no pudo haber llegado en un momento más acertado, todo pasa por una razón. Este llega a mí dos meses después de que mi tía paterna muriera de cáncer de cérvix y ha sido sanador y sumamente personal. Cuando me comentaron del proyecto no tuve ni que pensarlo: mi mente y mis manos solo empezaron a crear. Mi mensaje para toda persona con un útero es el autodescubrimiento desde todos los enfoques pero especialmente el verse, sentirse y cuidarse”, detalló.

En su caso, Cristina Luconi vio en este trabajo la oportunidad de expresarle a sus congéneres que no están solas.

“Participar en este proyecto nos da la oportunidad de expresarnos y hablar sobre temas que vivimos las mujeres pero que muchas veces nos han obligado a callar. El hecho de que las mujeres puedan ver las situaciones que otras mujeres viven nos da una luz a todas de saber que nunca estamos solas. Ser mujer es hermoso, con todo lo que conlleva. Es momento de acompañarnos y hablar de estos temas porque no solo son normales sino que son parte de la belleza de la mujer”, apuntó.

La pintura de Luconi gira alrededor de las lesiones causadas por el virus del papiloma humano.

. Esta pintura es una de las propuestas de la artista Mariana Vásquez que puede verse en la exposición 'Historias de útero'. Foto: Cortesía

“Una de las formas de tratar estas lesiones es por medio de la crioterapia, que es el congelamiento de la lesión como tal. Al escuchar el peligro del virus del papiloma el tiempo también se congela y una se siente sola. Pero es mucho más común de lo que pensamos. Por eso es necesario hablar del tema, para detectarlo y tratarlo a tiempo”, explica.

Cuando a las artistas se les propuso el proyecto se les mencionó que la temática giraba en torno al útero. A partir de allí ellas empezaron a crear con libertad.

La muestra es una iniciativa de Saba, marca de Essity, y busca “que la sociedad se acerque a las historias que viven las mujeres con sus úteros y que han sido consideradas tabú a lo largo del tiempo”.

“Esas historias pueden ser de amor, frustración, dolor, emoción… todas son válidas y reales y eso es justo lo que queremos: hablar de esas historias, normalizarlas y entenderlas”, mencionó Eduardo Monge, coordinador de Saba.