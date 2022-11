¿Hijos de Shakira y Piqué están molestos con su papá?, video desata comentarios en redes

La ruptura de Shakira y Gerald Piqué continúa siendo tema de conversación, en especial porque desde la despedida del FC Barcelona, un video de sus hijos desató una serie de comentarios en redes, pues según los espectadores, los menores se observan alejados y molestos con su papá.

En la grabación compartida en redes sociales, se aprecia a los menores sin ganas tomarse la foto junto a su padre. Incluso el mayor de ellos quitó su hombro cuando Piqué lo estaba acomodando para la foto.

Piqué enfiestado canta a todo pulmón ‘Tú me partiste el corazón’, de Maluma

“Por supuesto que tienen toda la razón de estar molestos; aún no asimilan el engaño de su papá hacia su madre, ellos sienten haber sido traicionados también”, “Para que aprenda que con los sentimientos de su mamá y su estabilidad no se juega, los niños son hoy en día muy pilas y súper dotados es obvio que no sientan el mismo afecto”, “Ya están grandes. Ya saben”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Asimismo, los internautas analizaron con detalle el comportamiento de los menores, quienes se presentaron algo “incómodos” en el emotivo momento de Piqué, e incluso, compararon la fotografía con otra de cuando sus padres estaban juntos.

La imagen, conforme muestran los videos, contrasta con las grabaciones pasadas, cuando el entorno familiar era distinto. En la última fotografía los niños ni siquiera sonrieron.

En la grabación compartida en redes sociales, se aprecia a los menores sin ganas tomarse la foto junto a su padre, Gerald Piqué. (Sportsmanor)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.