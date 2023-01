Gisele Bündchen y su instructor Joaquim Valente pasean por Costa Rica a caballo

Costa Rica vuelve a ser punto de encuentro para Gisele Bündchen y Joaquim Valente, quien además de ser su instructor de jiu-jitsu podría ser algo más, según se empezó a rumorear desde noviembre pasado cuando se les vio juntos en el país.

Este 25 de enero, el medio estadounidense Page Six publicó una serie de fotografías donde aparecen la super modelo y el entrenador paseando tranquilamente a caballo, lo que sería, hasta ahora, el segundo encuentro de la pareja que trasciende estando en el país.

Gisele Bündchen compartió en Costa Rica junto a su instructor de jiu-jitsu y crecen rumores de romance

En la imagen, Gisele Bündchen luce ropa cómoda y se ve serena y radiante, como es usual en cada una de sus visitas a Costa Rica, destino en el que cuenta con una casa en la zona de Santa Teresa, en Puntarenas. Igualmente, su acompañante luce un atuendo desenfadado. Las fotos habrían sido tomadas el martes 24 de enero.

En Costa Rica, Gisele Bündchen y su instructor de Jui-jitsu Joaquim Valente dieron un tranquilo y relajado paseo a caballo. Foto: Captura de pantalla 'Page Six'

Si bien esta nueva reunión entre la brasileña y el entrenador podría aumentar los cotilleos relacionados con una posible relación, lo cierto es que allegados declararon a Page Six que lo de ellos es sumamente profesional.

“Joaquim y sus dos hermanos han instruido a Gisele y a los niños en artes marciales durante el último año y medio”, declaró la fuente al medio estadounidense.

Aún así, los rumores no cesan, pues se les ha visto juntos en reiteradas ocasiones. Page Six también citó que, días atrás, se les vio corriendo juntos, por lo que personas cercanas creerían que un vínculo sentimental no está del todo fuera de lugar.

“Gisele adora y confía en Joaquim y ha pasado mucho tiempo con él, pero no creo que sea un escenario de citas tradicional. Tienen una relación personal profunda y él es un maestro para ella y los niños. Si alguna vez se convertirá o no en más que eso, está sobre la mesa”, dijo una persona allegada a People, citó Page Six.

De llegarse a confirmar un noviazgo, esta sería una nueva oportunidad que Gisele le estaría dando al amor, luego de su divorcio de Tom Brady en octubre pasado.