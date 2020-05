Afirmó, además, que Enrique no es quién para hablar sobre su intimidad. “Hablar de si yo tengo vello púbico o no, él qué chingados sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso? no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba”, expresó la hija de La Guzmán.