Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue arrestada en Miami

La hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, Frida Sofía, fue arrestada en Miami la madrugada del lunes 24 de enero, mientras se encontraba en un restaurante de esa ciudad estadounidense.

Según dieron a conocer los medios internacionales, que tuvieron acceso a la ficha de detención de la influencer y modelo, Frida Sofía Guzmán Pinal fue detenida por alteración al orden público y por oponer resistencia al momento de su arresto. Además, publicaron la fotografía que las autoridades le hicieron en la que se constata que es la hija única de la intérprete de Eternamente bella.

Frida Sofía quedó en libertad este lunes, luego de que su familia pagara una fianza de $1.500.

Por ambos cargos se le impuso una multa total de $1.500, que horas más tarde su familia pagó para que pudiera quedar en libertad bajo fianza. Al momento de su liberación la joven se encontraba sola.

“¿Saben qué es lo más triste?, que nadie de mi familia esté aquí. Literal yo no tenía donde irme, para que vean que esto de la fama y el glamour no es 24/7 y no es como la pintan”, dijo la joven en declaraciones a la prensa, tras ser puesta en libertad.

Según relató el programa de televisión Despierta América, la joven de 29 años fue a cenar al restaurante Joia, en Miami Beach, la noche del domingo 23 de enero. Mientras se encontraba allí la gerente le pidió que abandonara el restaurante, a lo que la joven se negó y por ello llamaron a la policía.

Al parecer, cuando las autoridades llegaron al sitio y le pidieron que se fuera, la joven se negó a retirarse e incluso empujó a los policías. Esa, finalmente, habría sido la razón por la que la detuvieron.

“A la manager no le caí bien y por ello me sacaron. Me sacaron muy feo y dijeron que era porque yo me había robado un agua (...). Me arrestaron porque interrumpí el flow del Joia, pero sí se me hace injusto esto”, dijo Frida en declaraciones a Despierta América.

Además, la joven mostró unos moretones en sus brazos, los cuales, según ella, fueron hechos por la fuerza con la que los guardas de seguridad del restaurante la agarraron para sacarla del sitio.

Cabe recordar que, en la actualidad, la joven mantiene una comunicación nula con su madre.