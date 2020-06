“He hecho varias rutas. En la que más he sufrido ha sido en Piedras Negras (en el cantón de Mora). He ido tres veces en mi vida y las tres veces me he caído de las maneras más tontas pero dolorosas posibles. Llegué a tener contados 10 hematomas en mi cuerpo una de esas veces. Decían que a la tercera ya no me iba a caer; vamos a ver si a la cuarta finalmente tengo suerte (risas)”, contó.