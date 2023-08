Fernanda Rodríguez explicó el motivo del lazo rojo en su vestido al entregar la corona de Miss Costa Rica

Fernanda Rodríguez, Miss Costa Rica 2022, compartió con sus seguidores en TikTok la razón detrás de su decisión de llevar un lazo rojo junto a su vestido blanco en su última pasarela como representante máxima de la belleza costarricense el pasado 16 de agosto.

Rodríguez explicó que el lazo rojo es un emblema distintivo en la lucha contra el VIH. Mediante este gesto, buscó demostrar su total apoyo a aquellos que enfrentan esta condición.

Fernanda Rodríguez explica el motivo del lazo rojo en su vestido al entregar la corona de Miss Costa Rica

“Tal vez este era un tema de salud que para mí antes no estaba en mi vida, porque yo decía, si yo no tengo a nadie con esa enfermedad, si no tengo un ser querido, si no la padezco yo, no es mi problema. Pero exactamente ese es el problema más grave que tenemos en el mundo, que como no nos afecta a nosotros, simplemente lo ignoramos o no le damos la importancia necesaria”, externó Rodríguez.

A pesar de que nadie en su familia padece de VIH, Rodríguez mencionó que recientemente ha estado en contacto con personas afectadas por esta enfermedad. Por esta razón, se ha esforzado en educarse sobre el tema y en demostrar empatía.

“Ahora que conozco más sobre el tema, porque he conocido a personas con estos casos, me he hecho llenarme de más empatía y de querer conocer más sobre la enfermedad y por qué está tan estigmatizado, por qué tiene tantos tabúes, porque la sociedad lo aparta para que nadie hable sobre eso”, reflexionó.

Según la modelo, su intención al aprovechar su última pasarela fue brindar visibilidad a esta enfermedad. Además, enfatizó que es fundamental utilizar espacios, como en este caso el escenario de Miss Costa Rica, para dar voz a estas personas y mostrarles respeto.

“Para mí es un tema importante, es relevante. Creo que hay que usar este tipo de plataformas para dar mensajes claros, concretos. Hay que ser apoyo, hay que usar la voz que nos dan para comunicar cosas importantes a el mundo, sobre todo si hablamos de empatía, de amor, de respeto, de apoyo, de esa necesidad de que como seres humanos estamos para ayudar. (...) Mi caminata final, además de ir dedicada a Dios porque Él me dio el regalo de ser Miss Costa Rica”, relató la ex Miss.

En su video, Rodríguez comentó que en muchas ocasiones las personas que padecen VIH sufren en silencio, sin saber que el sistema de salud costarricense ofrece tratamiento de manera gratuita.

En el mismo video de TikTok, Fernanda brindó detalles acerca del vestido que lució al coronar a la actual Miss Costa Rica, Lisbeth Valverde. Explicó que este atuendo formaba parte de su guardarropa reservado para Miss Universo en caso de llegar a la etapa final. Sin embargo, al no alcanzar dicha instancia, decidió optar por utilizar el vestido que había sido apartado para tal ocasión.

Fernanda compartió que junto al diseñador Mauricio Jiménez, llevaron a cabo modificaciones en el vestido para realzar su presencia en el escenario. Fue así como retiraron la cola original del vestido y la transformaron en la capa que Fernanda lució durante el evento. Importante destacar que esta capa fue diseñada por una joven con síndrome de Down, mostrando una hermosa colaboración en la confección del atuendo.

“Sigamos usando las redes sociales para cosas positivas, para cambios, para llevar esa influencia a quienes no la conocen y a quienes necesitan saberlo. Y sobre todo para que sepan que nadie está solo. A las personas que han sido silenciadas o quienes sufren en silencio sepan que aquí vamos a estar para apoyarlos y hay que empezar a crear esa educación en el mundo”, concluyó.