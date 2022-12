Familia de Bruce Willis comparte emotivas fotos de Navidad con el actor

Bruce Willis vive un deterioro de salud producto de la afasia que padece, una alteración del lenguaje producida por un fallo en el sistema nervioso. En marzo se dio a conocer que el intérprete de 67 años se retiraría de la actuación por este padecimiento.

La noticia impactó a sus fans, mientras que varios de sus colegas ya se habían percatado que algo no andaba bien con el actor; esta enfermedad impide al paciente escribir, leer o hacerlo correctamente además de no comprender lo que le dicen los demás y a veces solo poder hablar con monosílabos.

“Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y tras mucha reflexión, Bruce se retira de una carrera que ha significado mucho para él”, se lee en el texto con el que su familia dio a conocer la lamentable condición del actor, que en días previos a Navidad, reapareció junto a su familia en varias fotografías.

Salud de Bruce Willis se deteriora y familia pide ‘un milagro’

Disfruta el tiempo en familia Copiado!

El actor lidia con un problema de comunicación que lleva implícito un problema social, sin embargo, sus hijos y familiares, como su exesposa y amiga Demi Moore lo cuidan en esta época navideña.

El paciente afásico, como Willis, es una persona “normal” en todo excepto en lo que se refiere al lenguaje, pues no puede escribir, leer o no lo hace correctamente; no comprende lo que le dicen los demás y solo puede hablar con monosílabos.

Hace unos días, se dio a conocer que la familia del protagonista de Duro de matar, pedía un milagro para el actor, pues su estado de salud se estaba deteriorando rápidamente.

Esta enfermedad no es ajena en la industria del cine. La actriz Emilia Clarke, protagonista de Juego de Tronos, sufrió dos aneurismas mientras rodaba la serie, la primera de ellas en el 2011; al humorista británico Terry Jones, fundador de los Monty Python, le diagnosticaron en el 2016 afasia progresiva primaria; y también padeció afasia el director de cine italiano Michelangelo Antonioni, después de sufrir un derrame cerebral a mediados de los 80.

Otros personajes célebres que padecieron afasia son Michiko, esposa de emperador emérito japonés Akihito; el escritor estadounidense Harold Robbins, quien sufrió una embolia en 1982 que en ocasiones le causaba afasia o bloqueo mental; el militar argentino Jorge Videla, miembro de la junta militar que el 24 de marzo de 1976 encabezó un golpe de Estado, tras una irrigación sanguínea en el cerebro sufrió afasia parcial.

También el cantante argentino Gustavo Cerati, tras un accidente cerebrovascular en el 2001; el escritor mexicano Sergio Pitol y el presidente argelino Abdelaziz Buteflika (2019).

Hace unos días se dio a conocer que la famlia de Bruce Willis pedía un milagro para que el actor se mejore. (Tomada de Instagram)

Bruce Willis vive un deterioro de salud producto de la afasia que padece. (Tomada de Instagram)