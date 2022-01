Eugenio Derbez fue sospechoso de la muerte de Paco Stanley

El humorista mexicano Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999. Los responsables del crimen nunca fueron hallados, pero en la investigación por su muerte Eugenio Derbez fue considerado por las autoridades como sospechoso.

Así lo recordó el propio Derbez durante una entrevista con el programa Ventaneando. Según el comediante, para ese tiempo hubo una guerra de publicidad entre las empresas Televisa y TV Azteca, lo que llevó a las autoridades a interrogar a varias personalidades de las televisoras.

Las autoridades sospechaban que había una rivalidad fuerte entre los empleados de las empresas y, en ese tiempo, Derbez trabajaba para Televisa y Stanley había sido contratado por TV Azteca.

Eugenio Derbez le aseguró a la policía que no era enemigo de Paco Stanley, por eso no tenía nada que ver con su muerte. (Archivo)

“Unos meses después viene la muerte de Paco Stanley y me llamaron a declarar. Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley y les dije ‘yo no soy enemigo de Paco Stanley’, y me dicen ‘sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares (publicidad) y usted lo atacó’”, explicó el intérprete.

La muerte de Stanley sucedió cuando, luego de desayunar en un restaurante de la capital mexicana, le dispararon, recordó la revista Quién. Hasta el día de hoy las causas del ataque, así como el perpetrador no se han esclarecido.

Por este caso también fueron investigados el actor Mario Bezares y la modelo Paola Durantes, quienes eran señalados como los autores intelectuales de la muerte del presentador. Sin embargo, tras un año de estar en la cárcel, ambos fueron liberados por falta de pruebas, explicó el medio Infobae.