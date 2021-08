¡Eternamente bella! Así celebra Thalía sus 50 años

A propósito de sus 50 años, Thalía presumió su gran figura y su felicidad con una sesión de fotos. (Instagram)

Thalía, la mexicana a la que el público ha visto crecer, la que enamoró a muchos con su música y por su determinante paso en las telenovelas mexicanas; cumplió 50 años este 26 de agosto.

Tal como es su costumbre, la artista no perdió la oportunidad para celebrarlo con sus fans por medio de sus redes sociales.

Thalía le pidió a sus seguidores que, para festejar con ella, se vistieran, cantaran o actuaran como ella lo ha hecho en sus diferentes roles profesionales. Así que muchos se apuntaron a enviar videos personificando a María la del Barrio o a María Mercedes, también cantando sus grandes clásicos y luciendo muchos de los atuendos que ha lucido Thalía y que han quedado grabados en la memoria colectiva.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida sin-cuenta de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, es parte del mensaje con el cual la intérprete celebra su cumpleaños.

La publicación que hizo en Instagram viene acompañada por varias fotografías suyas en una piscina, adornada con globos y en alusión al número 50. Como bien lo dice su colega y coterránea Alejandra Guzmán en una de sus canciones, Thalía cumple cinco décadas siendo ‘eternamente bella, bella’.

Thalía asegura que “vive plena y feliz”, así lo hace ver constantemente en sus redes sociales en las que participa por lo general con muy buen sentido del humor. En temas profesionales, su carrera de más de tres décadas ha sido constante y sigue activa; recientemente estrenó el álbum desAMORfosis, la producción discográfica número 15 de su carrera, disco del que se desprende el sencillo Cancelado.

En lo personal tiene una familia estable con su esposo, el productor Tommy Motola, con quien se casó hace 21 años. De esa unión nacieron sus hijos Sabrina y Matthew.

Detalles

Thalía tiene 21 años casada con el productor Tommy Motola, fruto de esa relación nacieron sus hijos Sabrina y Matthew. (Instagram)

Thalía nació el 26 de agosto de 1971, es hija de Yolanda Miranda Mange, quien era pintora, y de Ernesto Sodi, quien fuera médico y escritor. Cuando Thalía tenía cinco años su padre falleció, este fue un golpe que le afectó mucho a la pequeña.

Según recordó la propia artista, tras la perdida de su papá no habló durante un año entero.

Es medio hermana de la actriz Laura Zapata (por parte de madre) y sus otras hermanas son Federica, Gabriela y Ernestina Sodi. Otro pasaje complicado en la vida de la cantante fue cuando sus hermanas Laura y Ernestina fueron secuestradas en el año 2002, en México. Tiempo después de este trance Ernestina escribió un libro y ahí confirmó que el dinero del rescate lo pagó Thalía.

La carrera artística de Thalía comenzó muy pequeña, cuando tenía un año ya había protagonizado su primer anuncio comercial. Luego estudió ballet y música en el Conservatorio Nacional de Música de México, de acuerdo con una reseña del sitio Infobae.

Con el paso de los años su talento se fue desarrollando mucho más. Siendo una niña participó en diferentes producciones televisivas que la llevaron a ser parte del famoso grupo Timbiriche, donde comenzó a dar sus primeros pasos como cantante.

Casi al mismo tiempo de ser parte de Timbiriche, Thalía ya había probado las mieles de la actuación profesional gracias a su papel en la novela La pobre señorita Limantour, seguido después por su primer protagónico en Quinceañera. Sin embargo, fue en 1992 que el mundo se enamoró de ella por su rol estelar en María Mercedes, la primera de la trilogía novelera de “Las tres Marías” que llevó a Thalía a convertirse en un ícono de la pantalla chica.

Después de María Mercedes le siguieron Marimar (1994) y María la del Barrio (1995), su última novela fue Rosalinda (1999).

En lo musical, la artista ha logrado conquistar no solo al mercado de habla hispana, sino también que ha hecho una carrera muy importante en países norteamericanos. Su discografía de estudio ya alcanza las 15 producciones, pero en el camino Thalía ha aprovechado para publicar reediciones de sus éxitos, así como discos grabados en vivo.