Estos son los millones que le pagaron a Jimmy Kimmel por presentar los Premios Óscar 2023

Ser el presentador de los premios Óscar requiere de una gran responsabilidad. Por tercera vez, la estrella Jimmy Kimmel condujo la glamorosa Noche de Hollywood. En el 2017, Kimmel fue testigo de un gran error de la Academia cuando La La Land fue nombrada incorrectamente como la ganadora de la “Mejor Película” sobre “Moonlight”.

Por lo que para el siguiente año de los premios, el presentador se refirió a la metida de pata en su monólogo de apertura de los Óscar 2018, bromeando con los nominados en la audiencia: “Cuando escuches que te llaman por tu nombre, no te levantes de inmediato. Solo danos unos minutos”.

Mientras que para la 95ª edición de los premios Óscar, que se llevaron a cabo anoche, Kimmel fue nuevamente llamado para dirigir la ceremonia de la Academia, por lo que su monólogo comenzó: “En 2023, está listo para una eventual bofetada” (en referencia al penoso episodio de Will Smith contra Chris Rock en 2022).

¿Cuánto gana Kimmel por ser el presentador de la noche? Copiado!

Según Variety, para su late night Jimmy Kimmel Live, el presentador tiene un salario de $15 millones por año. Sin embargo, para ser presentador de los premios Óscar el monto es mucho muchísimo menor que eso.

En el 2017, durante una entrevista con Kevin & Bean (KRQQ), Jimmy reveló que el salario que le habían dado por ser anfitrión ese año fue, “creo que es ilegal no pagar nada”, afirmando que el cheque fue por tan solo $15.000 dólares. “No estoy seguro de que se suponía que debía revelar esto. Pero nadie me dijo que no lo hiciera. Considero que esto es su culpa”, agregó.

