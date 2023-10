Ericka Morera habló sobre los retos que enfrentan todas las madres

La periodista Ericka Morera habló sobre los retos y desafíos que enfrentan las madres. Esto lo hizo a través de una serie de publicaciones en las historias de su cuenta personal en Instagram.

La figura pública preguntó a sus seguidores en una publicación anterior, donde aparece con su hija Zoe, sobre cuáles eran los que aspectos que consideraban más desafiantes en su papel como madres: “¿Qué es lo más retador de ser mamá?”.

Ericka Morera interactuó con sus seguidoras para hablar sobre los desafíos de las mujeres en su rol como madres.

El primer comentario que recibió la comunicadora fue de una de sus seguidoras, quien detalló que era madre a tiempo completo, pero que muchas personas no lo perciben de esa manera y solo critican, comentando: “Soy mamá a tiempo completo y según la sociedad no hago nada”.

Morera respondió al comentario asegurando que solo quienes han tenido un hijo comprenden el grado de compromiso y amor con el que deben llevar a cabo las tareas de la maternidad.

“Solo las que somos mamás sabemos la responsabilidad y la dedicación que implica, siempre lo hacemos desde el amor, pero fácil no es. A veces me quedo pensando como maquillan la maternidad, es hermoso claro, sin duda, uno conoce lo que es el amor real y puro, pero también a veces es cansado, retador, nos cuestionamos si lo hacemos bien y nos exigimos más de lo que podemos. Así que cada mamá es una mega campeona las admiro a todas”, expresó la periodista.

En otro comentario, otra madre compartió que en ocasiones sienten que deben poder con todo, incluso cuando se sienten abrumadas. “Cuando colapsamos creemos que tenemos que poder con todo”. Morera estuvo de acuerdo con este comentario y afirmó que muchas mamás se sienten culpables por sentir cansancio y desear un tiempo para sí mismas.

Además, comentó que ella ha aprendido a entender que tiene derecho a sentirse, en ocasiones, sin ánimos para nada, lo que no la hace menos madre. Además, subrayó la importancia de apoyarse mutuamente entre las madres.

“Yo he aprendido a entender que tengo derecho a sentirme a veces sin ganas de nada y eso no me hace menos, debemos tener una tribu, te apoyo para que en esos momentos nos ayuden”, afirmó la podcaster.

Erika Morera respondió a sus seguidoras y señaló el apoyo entre todas las madres.

Un usuario mencionó que la educación de los hijos, en particular, enseñarles valores y principios de vida, es una de las cosas más desafiantes para las madres.

Morera respondió a este comentario, afirmando que es crucial educar a los hijos con los mismos valores que sus padres les transmitieron, dado que la sociedad actual está experimentando un deterioro. “¡Sin duda! En estos tiempos que tan importantes es poder transmitirles a nuestros hijos esos valores heredados de nuestros padres en un mundo donde cada vez está peor”, afirmó Morera.

Luego, enunció una lista de valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, la lealtad, el amor, la empatía, la honestidad y la paciencia, entre otros, que forman parte de lo que mencionó anteriormente.