Según explicó González, la compañía le pagó a la familia un monto de dinero por la grabación del comercial y aunque la cifra no fue revelada, afirmó que la inversión que hicieron está dentro del promedio que desembolsan cuando trabajan con influencers costarricenses. “Tenemos un presupuesto para el mantenimiento de lo digital porque hoy por hoy lo digital no existe si no hay una inversión. El pago está dentro del promedio de este tipo de publicaciones”, concluyó.