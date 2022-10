Elvirilla: así fue el accidente de tránsito en el que la actriz se salvó ‘de milagro’

La actriz Carmen Chinchilla, conocida por interpretar al personaje Elvirilla en Los enredos de Juan Vainas, describe como “milagroso” el haber salido casi ilesa de un aparatoso accidente de tránsito. La mañana del jueves 13 de octubre su vehículo se volcó después de ser embestido por otro carro, en San Pablo, de Heredia.

Chinchilla, de 55 años y vecina de Heredia, iba manejando hacia su trabajo cuando de repente sintió un fuerte golpe que provocó que su carro diera, literalmente, vueltas en el aire. Luego de ser atendida en el Hospital del Trauma, este viernes se recupera en su casa. Continúa muy adolorida, pero agradecida porque finalmente los daños son materiales.

Carmen Chinchilla, la conocida Elvirilla, se recupera tras el aparatoso accidente de tránsito. Foto: Archivo LN

En el accidente, la actriz se lastimó la cintura, el cuello y la espalda, también se siente “magullada” por el efecto latigazo del cinturón de seguridad, que afortunadamente llevaba puesto. En uno de sus brazos tiene golpes visibles.

“Estoy golpeada pero bastante bien… de milagro. Fue un milagro, todavía no me tocaba (morir). El carro se volcó y dio dos vueltas. Estoy muy bien para el tipo de accidente que fue”, comentó.

En un video compartido por la actriz se ve cómo un carro impacta con fuerza su vehículo. Ella narró cómo sucedió todo.

Elvirilla sufrió accidente de tránsito Mientras conducía, actriz fue chocada en San Pablo de Heredia.

“Fue en San Pablo de Heredia, por el restaurante Casona de mi Tierra. Hace menos de un año hubo un cambio de vías, entonces la gente que viene como de la UNA (Universidad Nacional) debe hacer un ceda antes de llegar a la esquina. Las personas que tienen la vía son las que van de norte a sur. Yo ya vi el video, pero en el momento lo que sentí fue solo el golpe. Los vecinos me han contado que ahí pasan muchos accidentes, pero no tan aparatosos como el mío. Pero pasa porque no hacen el ceda, que está como a 50 metros de la esquina”.

Así quedó el vehículo de Carmen Chinchilla tras ser impactado. Foto: Cortesía

A causa de su accidente, la actriz manifiesta su preocupación por la falta de cuidado de las personas al conducir.

“Me sorprende muchísimo, es cierto, somos humanos y cometemos errores, pero es tan importante hacerle caso a las señalizaciones viales, a todas. Pasan este tipo de cosas como la que yo viví, y también veo gente que se brinca los altos. Uno ve los accidentes y no se imagina que va a ser parte de uno una situación así”, expresó.

Chinchilla compartió un mensaje para conscientizar a las personas que conducen todos los días.

“Hay que volver a la frase de antes: ‘hay que manejar a la defensiva siempre’. Venir despacio y aunque no le toque a uno hacer el alto, tener cuidado porque la gente anda precisada y pasan ese tipo de cosas. A cualquiera nos puede pasar: hay que tener más tranquilidad en la carretera”.