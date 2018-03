Mujeres luchadoras que a pesar de las adversidades siempre regalan una sonrisa a quienes están a su alrededor ! Gracias a la Fuerza Pública por permitirme compartir con estas señoras que han sido victimas de agresion ; mujeres que han tenido vidas sumamente difíciles, historias que hasta dan ganas de llorar pero gracias a ustedes y a su espíritu luchador han podido salir adelante , lo cual para mí es digno de admirar 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 . #costarica #fuerzapublica #policia #mujeres #diadelamujer #celebracion #8demarzo . . Vestido : @boutiquenickypolet . Zapatos : @delbarcocr . . Gracias @manfreth07 por siempre tenerme en cuenta para estos proyectos 💗

