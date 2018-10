View this post on Instagram

Cuando hablamos de Cáncer de mama a la mente de todos llegan diferentes pensamientos, pero existe uno que la mayoría compartimos y es que vemos a quienes lo padecen con gran admiración pues son personas que demuestran ser más fuertes de lo que pensábamos, son amigos, familiares y seres queridos que nos dan una gran lección de vida, nos enseñan que debemos de luchar hasta el último instante de nuestras vidas por nuestra felicidad. Por esta razón en @biofem_ junto con @thebrowstudiobyjohaperez queremos premiarlos este 23 de octubre💗 Un día para premiar su valentía ✨ #octubre #octubrerosa #costarica #biofem