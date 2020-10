En este dramático post en redes sociales, donde Esteban publicó una foto mientras recibía primeros auxilios tras el infame ataque, en setiembre del 2009, Esteban Chavarría dedicó estas palabras a quienes está librando una lucha contra la covid-19: "Desde esa misma noche me dije a mi mismo: “Esteban, sobrevive! Pase lo que pase no dejes de luchar, sobrevive!” Al despertarme en el hospital me encontré a mi mismo lleno de cables y tubos 😔 tenía una manguera incrustada en cada uno de mis pulmones, que me drenaban toda la sangre que había caído en ellos, pues el disparo que recibí afecto gravemente mis dos pulmones. Así que si yo se lo que es no poder respirar y aparte de eso estar sufriendo mucho al mismo tiempo. Tenía una lesión medular, esas mangueras en los pulmones duelen muchísimo y hace que no te puedas mover 😩 Cuando digo que yo luche por mi vida fue porque así fue. Y lo hice porque me aferré a mi vida, a pesar del ya no sentir mis piernas, de estar lleno de cables, tubos, mascara de oxígeno, a pesar de todo el dolor que sentía tanto física como internamente, yo me seguía repitiendo a cada segundo, “Lucha, sobrevive! Pase lo que pase, lucha, sobrevive.” Estuve internado 2 semanas en el hospital, en esas 2 semanas vi morir a mucha gente de mi mismo salón 😔 pude ver en carne propia el dolor ajeno del ser amado al darse cuenta que su familiar ya no está. Yo no quería hacer pasar a mi familia por ese dolor, y por eso me aferré a vivir!! Y gracias a Dios, sobreviví :,) 🙌🏼 Pero aún día con día me sigo repitiendo a mi mismo, “Lucha Esteban, sobrevive!” Y es por eso que día con día salgo a luchar por mi sueño. Esto lo escribo para todas esas personas que están hospitalizadas hoy en día por el Covid-19. Es horrible el depender de un tanque de oxígeno para respirar yo lo sé 😞 Pero si te aferras a tu vida, si te aferras a Dios, si luchas, si tienes ganas de sobrevivir, créeme que ganarás tu batalla 💪🏻 Pero en serio debes aferrarte a vivir! Hoy por hoy mis pulmones están a su 100% gracias a Dios 🙏🏻 y el día de mañana los tuyos, si luchas, estarán restaurados también. 🙌🏼 Dios te bendiga y te de mucha fuerza para esta batalla. Mi oración esta con cada uno de ustedes. 🙏🏻 #yesyoucan #believe #godsplan"