Por supuesto, no faltaron quienes se pusieron --con buena intención, eso no lo dudamos-- un poco aguafiestas e interpelaron a Tavo por los riesgos para la salud que conlleva la obesidad, máxime porque se trata de un hombre aún joven y esposo y padre de familia. Nosotros no tenemos vela en el asunto porque primero tenemos que ver hacia adentro, antes de ponernos a sentar cátedra. Lo que sí creemos es que así, con ese dechado de honestidad que soltó Gamboa en redes, tarde o temprano hará las mediciones respectivas para ir buscando un balance que le permita seguir aceptando que si bien su contextura es originalmente gruesa, también de la mano de especialistas, pueda llegar a una mayor calidad y cantidad de vida. Pero, de nuevo, todo este tema requiere una decisión absolutamente personal.