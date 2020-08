“Ni los momentos más oscuros y tristes pueden traerse abajo a un alma que no para de luchar por ser mejor. Batallas he tenido, como todos. Algunas que nunca se sabrán y otras que solo compartiéndolas con los míos he sabido alivianar su peso. Lo importante es que he entendido a lo largo de todos estos años, que mi verdadera fuerza está en mi cabeza, en lo que dejo entrar o no, lo que pienso, cómo me hablo, me animo y decido. Todos los días lucho por cultivar aquello que a fin de cuentas me acompañará toda la vida, porque la piel se arrugará, la gravedad actuará y las energías decaerán. Pero mi espíritu, ese sí que es intocable. Guerrera hasta mi último respiro! Por mi familia, por mis ideales, por mí misma. Al fin y al cabo cada lucha nos demuestra que somos más fuertes de lo que pensábamos y eso es motivo para enorgullecernos!”, escribió Johanna Solano al pie de su foto como la Mujer Maravilla. Más claro ni el agua.