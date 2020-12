El Topo: Los toros: no, no y no, y otra vez no. Se impuso la razón, pero solo el hecho de considerarlos... ¿qué ‘jue’ aquello?

De las mejores noticias en este aciago 2020.. Desde que se anunció la posibilidad de que se realizaran los “toros a la tica” con todos los protocolos, nosotros... ¿Cuáles? ¿Cuántos toreros habrían logrado mantenerse en la plaza sin que se les cayera la máscara? ¿Y las unidades de Cruz Roja que por ley deben estar ahí por cualquier contingencia? Con los hospitales colapsados, ¿qué hubiera ocurrido en caso de un herido, leve o agonizante? Dudas e hipótesis de un evento que no debió haber sido, ni siquiera, considerado.