“Por años, Jonathan McDonald ha sido el jugador referente de la Liga, el reconocible para los niños, el que vende entradas al estadio, que genera sintonía y titulares. Como herramienta de mercadeo, McDonald ha sido el futbolista no seleccionado más interesante del país. No se trata de si es buen o mal jugador o buena o mala persona, sino del valor del personaje, su rentabilidad, su presencia en el imaginario colectivo (es más fácil que la gente no futbolera reconozca a McDonald que a, digamos, Francisco Calvo, Ian Smith o David Guzmán).