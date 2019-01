¿Cómo dice que dijo? Qué manera de ametrallarse en los pies. Eso fue lo que le ocurrió al presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, cuando colapsó la atención nacional después de que trascendiera esta perla, el martes pasado, en la Comisión de Asuntos Sociales, en la Asamblea Legislativa: “El hecho de que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho, aunque es un servicio sumamente importante”, dijo, al tratar de justificar en el Congreso el derecho a huelga de los educadores, al comparar su faena con la de otros profesionales cuya acción es de vida o muerte, como la de los médicos.