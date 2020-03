“Mientras que en otros países hay que pagar para hacer la prueba, aquí es gratuita; mientras en otros países se acapara el desinfectante para subir el precio aquí se distribuye por correo; mientras en otros países las empresas privadas no lo permiten, aquí todas impulsan el teletrabajo con responsabilidad social; mientras en otros países no hay abasto en las redes, aquí se aumenta la velocidad de internet . Vivimos en un país bendito, maravilloso, un chuzo de patria, no sea ingrato con esos colores rojo, azul y blanco, tenga a Costa Rica en el corazón y quédese en casa”. El post anterior es del veterano actor Álvaro Marenco, quien aclaró que el texto le había sido enviado por su consuegra, Elizabeth Ramírez.