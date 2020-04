Buenas gente!!! Primero agradecerles por todos los mensajes en el post del Maik's Pop del Dr. Salas. Desde ayer a sido una locura. Todavía sigo respondiendo mensajes y me quedan montones y montones por responder pero les agradezco la paciencia. No tenía ni idea del bum que iba a ser esto pero se les agradece el apoyo. Acá les dejo un video donde les explico un poco lo que fue esta idea de hacer el Pop del Ministro. No quería extenderme mucho pero tuve que hablar de todo para dejarlo claro entonces espero lo puedan ver todo. Ahorita no sé si se me va algo por decirles pero creo que ahí van a entender un poco más esto. Mas tarde voy a seguir respondiendo los mensajes tanto los que están acá en el Facebook, Instagram y Whatsapp así que si escribieron en algún momento les voy a responder. De nuevo muchas gracias por los buenos comentarios, por las buenas vibras y por la paciencia. Sigamos respetando la cuarentena; la verdad no tienen porque hacerme caso a mí pero si al Dr. Salas, por algo es Dr y por algo en Ministro. Saludos!!!! 🤘🏽🤘🏽🤘🏽