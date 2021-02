Ya estábamos con la lengua al hombro para jalarle el mecate al experimentado director del noticiario del 7, cuando el jefe de Entretenimiento de Grupo Nación, el periodista Víctor Fernández, dio en el clavo: “Creo que más que moda la consideración es lo que se ve bien en tele y lo que no. Esos patrones antes eran un problema en los teles viejos de tubo, pero ya no generan el mismo efecto en las televisiones planas. No creo que fuese una escogencia a la ligera, pues ellos (en Canal 7) toman todo eso en cuenta”, explicó a quienes debatían sobre los cuadritos de don Ignacio.