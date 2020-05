A la semana de las constantes apariciones del Dr. Salas en los medios nacionales, Carlos recibió por Whatsapp un foto-montaje de un amigo en el que aparecía el ministro, con su corbata y demás, pero le habían sustituido el rostro por el de Carlos. El amigo le decía “¡Mae vea cómo se parece usted a él!”. “Esa fue la primera vez que alguien me dijo, yo no me había percatado, ya ahí se armó un vacilón entre compas y fue cuando decidí ponerme los lentes y subir la foto a redes. De hecho yo no uso lentes, pero alguien me prestó unos parecidos a los de don Daniel y bueno, yo la publiqué a modo de broma, lo que no me imaginé es que de pronto se había vuelto viral y en cosa de pocos días pasé de tener 2.000 amigos en Facebook a saturar la capacidad, ya no puedo tener un amigo más”, contó Ramírez, relajado y tomándose a bien, como un pasaje agradable y anecdótico, pero nada más, todo este jaleo con el tema del “clon” del ministro.