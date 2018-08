El pasado Día de la Madre me fui a cenar al restaurante Estación Atocha Sabana Norte y me llevé una agradable sorpresa con la oferta musical que tenían esa noche a cargo de Jorge Andrés Fallas Ureña, tenor dramático, vocalista, compositor y arreglista con una amplia trayectoria profesional. Con 27 años de edad, es amable, simpático y con buena presencia escénica: nos cautivó de principio a fin gracias a su capacidad interpretativa y al repertorio seleccionado. Escuchamos temas de Sabina, Perales, Serrat, Alejandro Sáenz y de otros autores de gran popularidad. Me gustó tanto que me puse a investigar y resulta que este muchacho viajó a México para formar parte del reality show televisivo Inicio a la fama del productor Javier Vidal quien se convirtió en su productor en México, lo llevó al reality Miss Earth México y a muchos otros escenarios mexicanos.