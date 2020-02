Peláez le preguntó, con una alta dosis de sarcasmo y con una sonrisa burlesca, a Debi si se apuntaría a un dueto con la modelo y cantante Melissa Mora, pero la invitada en forma espontánea le devolvió la pregunta: ¿Y por qué no?... y explicó: “Depende de la canción que hagamos, quizás no un reguetón, porque yo no me luciría tanto, porque no es mi fuerte, pero una balada… ¿por qué no?”, dijo Debi tan dulce y clara como la luna del pasado lunes 10 de febrero, día en que Melissa Mora cumplió 32 años.