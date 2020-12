Ganoza también tuvo palabras para sus detractores. “¡Bienvenidos! Todo el mundo tiene derecho de expresar lo que le gusta y lo que no, pero imagínese, si me ven solo para criticarme... a veces pienso que eso puede tener gran valor porque si a uno no le interesa algo, o no le gusta, ¿por qué va sacar tiempo para verlo, detectarle errores y también ocuparse en criticar en redes...? ¡Yo a todo le veo lo positivo y hasta eso, gracias a los haters!” dice Ganoza con esa alegría permanente que lo caracteriza.