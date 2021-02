Y bueno, por lo visto Jalé Berahimi dejó y muy atrás aquellos turbulentos tiempos cuando siendo una joven veinteañera irrumpió en la televisión nacional como parte del staff de Intrusos. La morenaza se convirtió en figura cotidiana en la prensa farandulera, pero bueno el tiempo pasa, Jalé llegó a sus 30 años ya bastante más sosegada y, según calculamos, justo por ahí fue cuando conoció a su hoy esposo, el inglés Robert Atkinson, y ya llevan rato de vivir en Londres donde, al parecer, todo va sobre ruedas. Este jueves Jalé le dedicó un sentido mensaje a su marido, con motivo de su cumpleaños. “Happy Birthday, guapo. Por llegar a viejitos, cumplir 100 años y que la reina nos de una carta... El tercer cumpleaños que te celebro y aunque es un poco diferente es una celebración con todo el amor del mundo... Love you to the moon and back!”. Y acompañó el texto con tremendo fotón que resume bien aquello de “una foto vale más que mil palabras”.