El consejo que dio hija de Bruce Willis a quienes sufren la misma enfermedad de su padre

El actor estadounidense Bruce Willis, de 68 años, afronta el diagnóstico de demencia frontotemporal y, mientras avanza la enfermedad, el protagonista de Armageddon, Duro de Matar, El Protegido, está acompañado de su familia y amigos.

Emma Heming Willis, esposa del artista, acude con frecuencia a sus redes sociales para compartir cómo está su pareja. En el último video que grabó se mostró conmovida luego de hablar con Evelyn, la hija de 9 años que tienen en común.

“Tengo que contarles esta historia. Voy a tratar de hacerlo sin llorar, porque cuando Evelyn me habló yo era un charco de lágrimas absoluto”, indicó a sus seguidores. “Evelyn me dijo el otro día: ‘¿Sabías que las personas con demencia pueden deshidratarse gravemente?’. Y dije: ‘Oh, no sabía eso, pero ¿cómo lo sabes?’”, continuó.

La pequeña le aseguró a su madre que había buscado en el colegio “datos divertidos sobre la demencia”, la enfermedad de Willis, cuando leyó sobre la deshidratación que podría afectarlo.

“Ahora, eso no es divertido, pero es un poco divertido. Y ella en realidad es hija de su padre porque a estos dos les encantan algunas cosas raras. Así que le dije: ‘Evelyn, siempre nos aseguraremos de que tu papá tenga una botella de agua en la mano. Gracias por hacérmelo saber. Pero eso es lo más amoroso y compasivo que puedes hacer: ser curiosa y educarte sobre la enfermedad de tu padre’”, expresó Heming en tono reflexivo.

Además, la mujer invitó a los internautas a informarse sobre la demencia o cualquier otra enfermedad que afecte a sus seres queridos para, así, poder brindarles apoyo.

Su familia, cuando compartió el avance de la enfermedad, recalcó que no había tratamientos claros para combatirla. “A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación”, puntualizaron.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es una “forma poco común de demencia similar al mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro”.

Los pacientes tienen unas sustancias “anormales” en las neuronas. No se tiene certeza de por qué se producen. Eso sí, se sabe que se pueden generar entre los 40 y 60 años. Los síntomas incluyen desde cambios emocionales, en el comportamiento, en el lenguaje y problemas neurológicos, según la entidad de salud.

“La enfermedad empeora lentamente. Con el tiempo, los tejidos en partes del cerebro comienzan a encogerse. Síntomas tales como cambios en el comportamiento, dificultades en el habla y deterioro de la capacidad intelectual ocurren gradualmente y empeoran”, explica la Biblioteca.

