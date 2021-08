Dustin Hoffman enfrenta dos denuncias de acoso

La escritora Anna Graham Hunter y la productora Wendy Riss Gatsiounis han denunciado que en los años 80 y 90, Dustin Hoffman las acosó.

En ambos casos, las mujeres estaban en su adolescencia y se acercaron a Hoffman por trabajo, solo para que el actor les hiciera propuestas inapropiadas.

“Me pidió que le diera un masaje en los pies y lo hice”, escribió Hunter para The Hollywood Reporter, narrando en primera persona su experiencia con el actor durante la filmación de Death of Salesman. En ese momento, la escritora tenía 17 años y el actor tenía 48.

“Me agarró el trasero y hablaba de sexo en frente mío. Una mañana fui a su vestidor a pedirle su orden de desayuno. Él me vio, sonrió maliciosamente y se tomó su tiempo. Luego me dijo, ‘quiero un huevo duro... y un clítoris suave’. Todos los que lo acompañaban se rieron, yo me fui sin decir nada. Luego fui al baño a llorar”, escribió Anna Graham Hunter.

Ella aseguró que tiene cartas que escribía a su hermana narrándole todas las ocasiones en las que Dustin Hoffman la tocó inapropiadamente o la hizo sentir incómoda.

El desgarrador testimonio fue acompañado por una segunda denuncia al actor. En 1991, la escritora Wendy Riss Gatsiounis le propuso a Dustin Hoffman hacer una adaptación al cine de su obra A Darker Purpose.

Según su declaración a Variety, Riss Gatsiounis se reunión con Hoffman y Murray Schisgal –guionista de película Tootsie– en las oficinas de Punch Productions, la empresa de Hoffman.

La escritora afirma que la reunión inició con Schisgal preguntándole si estaba casada o si tenía un novio.

“Dustin Hoffman bromeó al respecto diciendo, ‘Murray, no sabes que ya no puedes hablarle de esa forma a una mujer?’”, dijo en su declaración la escritora.

La reunión finalizó con un tono más profesional, pero el segundo encuentro, en el que suponía revisarían la propuesta, se desarrolló de manera diferente.

“Entré a la oficina y esta vez me topé a un Dustin Hoffman diferente. Me dijo: ’Antes de que inicies, déjame preguntarte algo, Wendy. ¿Has tenido un encuentro íntimo con un hombre mayor de 40 años?”, explicó. La escritora, en sus veintes, pensó que se trataba de una broma, pero Hoffman insistió.

“Nunca lo olvidaré”, comentó a Variety. ”Él abrió sus brazos y dijo: ‘sería todo un cuerpo nuevo que podría explorar’. Yo traté de volver a la propuesta (de la película). Luego él se puso de pie y me dijo que necesitaba comprar algo de ropa en un hotel cercano (a su oficina) y me preguntó si quería acompañarlo. Él me decía, ‘Vamos, vamos, es en un hotel y está cerca”.

Wendy Riss Gatsiounis se negó repetidas veces a acompañarlo hasta que él se fue de la oficina. Murray Schisgal, quien también estaba presente en la segunda reunión, le insistió que acompañara a Hoffman, pero cuando el actor se retiró de la oficina, le dijo a la joven que no comprarían su proyecto.

“Esto ha sido mi tormento por años”, esplicó Gatsiounis a Variety. “Yo solo era una joven escritora y él era mi héreo; esta situación me pesó por mucho tiempo. (...) Recuerdo esta voz en mi cabeza que me decía ‘fui una idiota, debí ir con él’ y ota voz que me decía, ‘claramente a él no le interesaba (mi trabajo). ¿Cómo no te diste cuenta?’”.

Wendy Riss Gatsiounis finalmente llevó su guion a la pantalla grande para la película The winner. Desde entonces ha trabajado en las series The Killing y Reign y ahora es productora ejecutiva de la segunda temporada de Genius (Nat Geo), dedicada a la vida de Pablo Picasso.

Historial

Hasta esta semana, Hollywood desconocía estas denuncias hacia Dustin Hoffman, pero sabía de su historial violento al lidiar con directores y actores. Se sabe que durante la grabación de Kramer versus Kramer, Dustin Hoffman habría insultado y cacheteado a Meryl Streep.



A esta historia Hoffman respondió diciendo que, por esa época, se encontraba en un “mal momento” tras un divorcio y su abuso de drogas.

Sobre las acusaciones recientes, Hoffman solo ha respondido a la denuncia de Anna Graham Hunter, mediante un comunicado a la agencia de noticias AP.

“Tengo el más grande respeto por las mujeres y me siento terrible de que algo que yo haya hecho la haya puesto en una situación incómoda”, señaló el actor de 80 años. “Lo siento. Eso no refleja quien soy”.

Las denuncias suman a Hoffman a la lista de hombres de Hollywood señalados por acoso sexual. El fenómeno inició con las denuncias al productor Harvey Weinstein y recientemente al actor Kevin Spacey y el director Brett Ratner.