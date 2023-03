Duquesa de Edimburgo está aliviada: ya no debe hacerle reverencia a Meghan Markle

Eduardo y Sofía, duques de Edimburgo, ya no tendrán que hacer reverencias ante el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes son duques de Sussex. (LN con imágenes de redes sociales)

Carlos III aprovechó el cumpleaños 59 de su hermano menor, el príncipe Eduardo, para anunciar su nuevo título: Duque de Edimburgo, anteriormente ostentando por su padre, el príncipe Felipe. Además de la honorable distinción, el nuevo título del príncipe y su esposa les otorga un nuevo rango dentro de la familia real británica, ya que anteriormente eran condes de Wessex.

Con dicho título, Eduardo y Sofía, duques de Edimburgo, ya no tendrán que hacer reverencias ante el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes son duques de Sussex. Un adelanto del libro próximo a publicarse llamado Elizabeth: An Intimate Portrait, escrito por Gyles Brandreth, quien asegura conocer a los miembros de la familia real por más de 50 años, permite saber que Sofía, duquesa de Edimburgo, sería la persona más aliviada por no tener que hacer reverencias ante Meghan Markle.

“Sofía está aliviada. Ya no tiene que hacer una reverencia a alguien de la familia que no solo ha dejado sus deberes reales, sino que ha pasado los últimos tres años criticando la institución por la que Sofía trabaja tan duro”, reveló Brandreth.

Aunque en un principio Markle y Sofía se llevaban de maravilla, de acuerdo con el libro, las cosas se volvieron tensas cuando la exactriz estadounidense aseguró que no necesitaba ayuda para entender la monarquía. Desde ese momento, la relación entre ambas se quebró.

Sofía y el príncipe Eduardo se casaron en junio de 1999, son papás de dos hijos: Lady Louise Mountbatten Windsor y James, quien fue nombrado conde de Wessex. Durante años se aseguró que la duquesa de Edimburgo fue gran confidente de la fallecida Isabel II.

Los nuevos títulos del príncipe Eduardo y su esposa no son los únicos cambios en la monarquía, ya que durante la semana pasada, un portavoz del príncipe Harry y Meghan Markle confirmó que sus hijos, Lilibet Diana y Archie Harrison, ostenta el título de príncipes. Posteriormente fue confirmado en la página web del palacio real.

