“Es triste que The Atlantic se incline hasta este estándar tan bajo de periodismo”, comentó el director. “De nuevo me veo forzado a reiterar que este artículo reaviva reclamos de demandas falsas hechas por personas de mala reputación listos para mentir por dinero o atención. No es sorpresa que este texto homofóbico aparezca cuando Bohemian Rhapsody está siendo un hit y ganando premios, convenientemente tratando de tomar ventaja de su éxito”, agregó.