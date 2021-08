Despiden a baterista de The Offspring, Pete Parada, por rechazar vacuna contra la covid-19

Pete Parada tiene el trastorno autoinmune Guillain-Barré y asegura que vacunarse contra la covid-19 complicaría su salud. (Captura Instagram)

El baterista de la banda norteamericana The Offspring, Pete Parada, dio a conocer reciente que fue despedido de la agrupación, luego de negarse a ser vacunado contra la covid-19.

En una extensa publicación en redes sociales, el artista, quien forma parte de la banda californiana desde hace 14 años, compartió con sus seguidores los motivos por las que rechazó la vacuna y afirmó que las razones tienen que ver con su salud.

“Debido a mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de la vacuna, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento”, publicó en Instagram el músico de 48 años.

Parada padece de Guillain-Barré, un trastorno del sistema inmunológico que puede causar debilidad muscular y ocasionalmente parálisis.

“Cogí el virus (covid-19) hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo de nuevo, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación de Guillain-Barré. Este es un síndrome que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida”, escribió el músico.

“Desafortunadamente para mí (y para mi familia, que espera tenerme un poco más de tiempo), los riesgos superan con creces los beneficios”, explicó.

Debido a esto, Parada considera que él es “incapaz de cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria”; y por ello “recientemente se decidió (la banda) que no soy seguro para estar cerca, en el estudio y de gira” con los demás músicos.

The Offspring tiene planeado iniciar su gira el próximo 8 de agosto en el festival Los Angeles Chargers FanFest, en California, posteriormente recorrerá Estados Unidos y Europa. De hecho, la agrupación ha sido bastante estricta con las medidas contra la covid-19 y los fanáticos que asistan a su concierto en el festival, deben tener su esquema completo de vacunación.

A pesar de la determinación, el músico asegura que no tiene resentimientos hacia la banda, pues considera que “están haciendo lo que creen que es mejor” y solamente cuenta su historia “para que cualquier otra persona que esté experimentando la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento, sepa que no estás completamente solo”.

Asimismo, dijo no estar de acuerdo en las determinaciones que se están tomando alrededor del mundo, al obligar a la población a vacunarse.

Cabe destacar que Parada no es un integrante original de The Offspring, que se formó en 1984 y que es conocida por éxitos como Come Out and Play y Why Don’t You Get a Job. El baterista se integró a la banda en el 2007.

Hasta ahora la banda no se ha referido a las declaraciones de Pete Parada.