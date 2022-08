Demi Lovato volvió a usar el pronombre ‘ella’, un año después de declararse no binaria

Hace poco más de un año, la cantante Demi Lovato sorprendió a sus fans al declararse como género no binario, es decir, que no se identificaba como hombre o mujer. Meses después de que ella misma cambió los pronombres para describirse en su cuenta de Instagram a they/them (ellos), la intérprete agregó nuevamente los calificativos her/she (her).

La decisión de declararse no binaria respondió a los sentimientos de Demi al no considerarse ni hombre ni mujer. En el caso de los pronombres en inglés they y them, se traducen como la palabra ellos, pero en español para identificar a las personas no binarias el término que se utiliza es elle.

Gracias a sus trabajos en el programa de 'Barney' y películas de Disney, como 'Camp Rock', Demi Lovato, de 29 años, comenzó su carrera artística en la actuación. Foto: Archivo.

De acuerdo con el diario El País, de España, la artista explicó en un podcast por qué volvió a usar el pronombre ella (her) para describirse. Cuando cambió a los pronombres they/them había dicho que no se sentía como un hombre o una mujer, simplemente como un ser humano.

Sin embargo, ahora vive una etapa diferente en su vida, en la que dice sentirse femenina y por eso agregó she/her a su descripción en Instagram.

“Creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final se trata de respeto”, dijo en la entrevista.

El cambio llega en medio de la promoción de su nuevo disco, Holy Fvck, que estrenará el 19 de agosto.

El País recordó que la vida de la cantante no ha sido color rosa siempre, ya que se ha enfrentado a situaciones muy complicadas como la adicción al alcohol y las drogas, problema que le generó tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía.