Demandarían a Luis Miguel en Argentina: no creen que sea él

Después de cuatro años de ausencia de los escenarios, el retorno de Luis Miguel, el “Sol de México”, tiene emocionados a los seguidores del artista. No obstante, los cambios notables en su aspecto físico mantienen al público en duda sobre si realmente la persona que se presenta es el artista.

Lo anterior ha llevado a algunos a considerar demandarlo, ya que alegan que muchas personas tuvieron que endeudarse para adquirir sus boletos.

Hay quienes aseguran que el intérprete que ha estado en Argentina no es Luis Miguel, sino un doble. Esta teoría descarta que los cambios físicos de “Luismi” sean el resultado de una dieta estricta, una rutina de ejercicios extenuantes o una intervención quirúrgica.

Luis Miguel sorprende con impresionante delgadez en regreso a los escenarios

LEA MÁS: Acusan a Luis Miguel de hacer playback en su regreso a los escenarios

La posible demanda contra Luis Miguel ha trascendido en La Tarde, programa argentino, que reportó que hay quienes están considerando demandar al intérprete de La media vuelta, debido a que desconfían de que la persona en el escenario del Movistar Arena, donde Luismi ha inaugurado sus conciertos, sea realmente él.

“Dicen que si adelgazas mucho, se te cae la cara a partir de los 40, pero puede sufrir una cirugía, puede que haya hecho ejercicio, puede haber recuperado. Hace dos años lo vi en Miami y era terrible, un desastre”, declaró una de las conductoras del programa. No obstante, sus colegas no aceptaron sus argumentos y enfatizaron: “Este no es Luis Miguel”.

Las seguidoras más fieles del cantante no se han quedado quietas. Una de ellas se alojó en la habitación contigua a la suite presidencial del Hotel Faena, donde el “Sol” se hospeda; sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la fan no ha logrado encontrarse con Luis Miguel.

LEA MÁS: Luis Miguel en Costa Rica: Estas son las canciones que interpretaría en su concierto

“Todos estamos empezando a sospechar que hay algo extraño, no se deja ver, no hay contacto visual con nadie; o sea, lo tengo en el pasillo, siempre salgo a propósito”, expresó en un testimonio para la prensa argentina.

Así como hay quienes respaldan las teorías que cuestionan la autenticidad de Luis Miguel en el escenario y plantean la posibilidad de un impostor, también hay personas cercanas a él, como Burro Van Rankin, quien fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, que desacreditan por completo las afirmaciones que sugieren que no se trata del “Sol”.

“Eso es un completo absurdo, no crean en esas historias de revistas. La información que tengo es distinta”, declaró en una entrevista para Venga la alegría.

Otra defensora de Luis Miguel es Eugenia “Euge” Cabral, una de sus fanáticas más leales en Argentina. Durante este fin de semana, mientras interpretaba uno de sus temas, Luismi le entregó una flor blanca al percatarse de que ella se encontraba en el público y en la primera fila, como ha sido su costumbre durante décadas.

LEA MÁS: ¿Ese es Luis Miguel? Memes bromean acerca de un supuesto doble en sus conciertos

Debido a esta cercanía, Euge asegura que su testimonio es de gran valor, ya que lo conoce desde siempre. “Nosotras, las fans, lo reconocemos incluso en la oscuridad”, afirmó. “Hay un solo Luis Miguel, único e irrepetible. Ningún doble puede interpretar... no hay otra persona que pueda estar en el escenario aparte de él”, subrayó en una videollamada con el matutino de TV Azteca.

Además, Euge compartió su opinión sobre el drástico cambio físico del cantante de Ahora te puedes marchar, asegurando que todos cambiamos con los años: “Físicamente, todos cambiamos con el tiempo. En algún momento tenía sobrepeso, ahora está delgado; su rostro luce rejuvenecido, parece el Luis Miguel de hace 10 o 20 años”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.