Stephanie Land, hoy de 43 años, creció entre los estados de Washington y Alaska, en el oeste estadounidense, y aunque su infancia no estuvo marcada por la escasez, si llegó a vivir por debajo de la línea de pobreza luego de un embarazo no planeado a los 28 años. Quedó encinta producto de una relación con su novio de entonces, un cocinero que ejercía con regularidad violencia psicológica contra ella, según contó a The New York Times.