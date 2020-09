Sabemos que el nuevo coronavirus no distingue y eso se comprobó una vez más con la noticia de que los famosos esposos David y Victoria Beckham anunciaron que estuvieron contagiados de covid-19 en marzo luego de haber asistido a una fiesta en Los Ángeles, según confirman medios internacionales como Vanity Fair, Infobae, el diario As de España y el inglés The Sun.