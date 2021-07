Daniel Radcliffe abusó del alcohol para lidiar con miedo al fracaso tras ‘Harry Potter’

Premiere Of CBS Films' "The Woman In Black" - Red Carpet El actor inglés Daniel Radcliffe interpretó a Harry Potter en la saga de películas sobre el joven mago. (AFP/Archivo)

Dos años después de haber confesado que tuvo problemas con el consumo de alcohol, el actor británico Daniel Radcliffe recordó esa etapa de su vida durante una entrevista con el canal Sky Arts, la cual será emitida en una fecha aún por definir.

La estación televisiva mantiene bajo reserva la conversación, pero algunos extractos fueron publicados por el diario británico Mirror.

"He salido beneficiado al dejar de tomar. No me hacía feliz como yo quería", dijo el protagonista de "Harry Potter".

El actor de 24 años confesó que empezó a beber alcohol para lidiar con las presiones de la fama y con su miedo a fracasar en al industria del cine.

Fue en el 2010 cuando decidió dejar de tomar.

Radcliffe temía que, después de trabajar en la franquicia basada en los libros de J.K. Rowling, no lograra conseguir ningún papel atractivo en otras películas.

"No es una presión real, pero era una presión el vivir pensando ‘¿Y si toda esa gente que dice que no voy a tener una carrera está en lo cierto?", reveló el actor.

Pero no lo estaban: desde el fin de Harry Potter, el británico ha participado en cuatro cintas y en la elogiada miniserie A Young Doctor’s Notebook, donde comparte protagonismo con Jon Hamm Mad Men.

El actor fue aplaudido por su participación en el thriller La dama de negro y por su rol como Allen Ginsberg en la cinta Kill Your Darlings. Estos papeles han reafirmado su confianza, asegura.

"La gente ya no me dice Harry Potter, ahora me tratan por mi nombre, lo cual es muy lindo", cuenta.

"Sin embargo, yo siempre le daré el crédito a Harry Potter por las oportunidades que he tenido. No sería una persona feliz si hubiese estado amargado esos 10 años de mi vida", añade Radcliffe.