Cynthia de la Vega sustituye a Lupita Jones como directora de Miss Universo México

El 20 de noviembre se ratificó la renuncia de la empresaria mexicana Lupita Jones a la organización de Miss Universo. Por más de 30 años, Jones lideró la franquicia mexicana, período en el que logró dos coronas para el país: Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2021.

Fue la propia Jones quien, mediante un video compartido en sus plataformas digitales, abordó su desvinculación y reveló que, aunque aún no le comunicaron oficialmente, la organización ya había seleccionado a la persona que asumiría el cargo.

“Hablé con la directora de licencias y me dijo: ‘Lupita, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora. Pero las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”.

Horas después, en una conferencia de prensa, Raúl Rocha Cantú, propietario de la franquicia en México, presentó a quien ocuparía la dirección: la modelo Cynthia de la Vega.

Durante su presentación, la oriunda de Nuevo León afirmó que su objetivo principal es retornar a los fundamentos de Miss Universo para beneficiar a las participantes y así obtener más títulos para México.

¿Quién es Cynthia de la Vega?

Cynthia Alejandra de la Vega Oates, nacida en San Pedro Garza García, es modelo y exreina de belleza. En 2008 ganó el concurso Elite Model Look México 2008 en Sanya, China, y dos años después se unió a Nuestra Belleza, donde fue coronada como Miss Nuevo León.

En 2010, fue primera finalista de Nuestra Belleza México 2010, lo que la hizo ganar el título de Nuestra Belleza Mundo México y la clasificación para el certamen Miss Mundo 2011. Sin embargo, fue destituida de su cargo.

Antes de asumir la dirección de Miss Universo México, Cynthia se desempeñaba como coordinadora del certamen Miss Nuevo León. En su vida personal, está casada con el conductor del programa Venga la alegría, Kike Mayagoytia, y tiene dos hijos.

La polémica entre Cynthia de la Vega y Lupita Jones

En junio del 2011, Cynthia de la Vega fue destituida como Nuestra Belleza Mundo por la entonces directora Lupita Jones. En ese momento, se argumentó que la decisión se tomó debido a un aumento de peso por parte de la modelo y a rumores que sugerían que trabajó como escort (persona remunerada para asistir con otra persona a eventos sociales), acusaciones que De la Vega negó.

Además, Cynthia señaló a Jones de maltratarla al presionarla al punto de desarrollar problemas alimenticios. También la acusó de frenar su carrera al poner obstáculos para que no continuara en los certámenes de belleza. Hasta ahora, Lupita no comentó sobre el nombramiento de De la Vega.

