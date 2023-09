Coreógrafo de ‘Dancing With The Stars’ enfrentará a los mejores bailarines de salsa

El bailarín Billy Corado, mejor conocido por formar parte de varias temporadas del popular programa de Teletica Dancing With The Stars, será el anfitrión del concurso de baile Salsamaná.

Esta es una competencia para los amantes de la salsa que se llevará a cabo este sábado 9 de setiembre en Pepper Club, en Curridabat, a partir de las 4 p. m. El evento consiste en batallas del género, tanto de aficionados como de profesionales experimentados.

El coreógrafo Billy Corado es quien organiza la competencia de salsa.

Todos ellos se enfrentarán en desafíos improvisados durante cuatro rondas, cada una de 40 segundos, con una canción de salsa seleccionada al azar.

“Es un gran espectáculo porque, como es improvisado, no se sabe qué va a pasar cuando se está bailando: es decir, no sabemos cómo toman la instrumentación, como hacen las bases y demás detalles que vamos a estar evaluando”, comentó Corado.

Salsamaná es una competencia que fue creada hace ocho años por el reconocido bailarín uruguayo y exponente mundial de la salsa, Fernando Sosa, quien la califica como un evento para valorizar la “salseridad”. Se ha realizado en países como Italia, México, Colombia y Argentina.

Esta es la segunda ocasión que el bailarín trae esta competencia a Costa Rica, no solo por la gran aceptación que tuvo la primera edición en el país, sino debido porque forma parte del objetivo de Corado de regresar al origen de la salsa.

“Para mí es muy importante organizar este concurso de baile. A mí me encanta porque a mí personalmente me regresa mucho a los tiempos en los que yo empecé a bailar, cuando era totalmente improvisado y que era algo más de calle y discoteca. Entonces, me emociona mucho organizar este tipo de competencias porque me trae muchas memorias”, afirmó.

Asimismo, añadió que “la intención es que la cultura de la salsa y los bailarines de Costa Rica vayan creciendo mucho más regresando a las raíces de la salsa, porque son batallas”.

El concurso estará abierto al público en general, tanto para disfrutar del espectáculo como para participar. La entrada general tiene un valor de ¢6.000 por persona en preventa y ¢7.000 el día del evento.

En el caso de los bailarines podrán competir en las categorías First Time, Estudiantes, Amateur y Open y serán evaluados por un jurado, compuesto por Pablo Di Brina (de Argentina), María Catalán y Jorge Martínez (de México). Los ganadores de cada categoría recibirán premios en efectivo que oscilan entre los $100 y los $300.

Posterior a la competencia, a eso de las 10 p. m., la actividad contará con una noche bailable que estará a cargo de la Orquesta Son de Colombia.

Quienes deseen más información o inscribirse pueden hacerlo al número 8812-9243.