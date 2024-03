Consuelo Duval fue hospitalizada de emergencia

La reconocida actriz mexicana Consuelo Duval compartió recientemente a través de sus plataformas en línea que fue ingresada de urgencia en un centro hospitalario, donde se sometió a una intervención quirúrgica.

Consuelo Duval compartió en sus redes sociales que su hospitalización fue para extirparle la vesícula biliar.

Duval, quien previamente denunció un incidente de robo en su domicilio, hizo público en sus historias de Instagram que la operación a la que fue sometida estuvo relacionada con la extirpación de su vesícula biliar.

La intérprete, de 55 años de edad, compartió inicialmente una imagen que sugiere encontrarse en una sala hospitalaria, en la cual se vislumbra una mesita adornada con peluches y un ramo de flores. “Todo salió muy bien, ya soy una mujer sin vesícula”, expresó textualmente en la instantánea.

Posteriormente, en un video que compartió en las historias de la misma red social, Duval retomó el tema horas después de la cirugía. En este material audiovisual, hizo referencia al riesgo que enfrentó debido a complicaciones relacionadas con su vesícula, la cual le fue extirpada.

“Mis hermosos que me mandaron tantos mensajes de amor y cariño. Ya me curé. Me quitaron la vesícula, estaba obstruida. Estaba a poco de explotar y ahí sí habría sido un problema”, explicó la actriz en el video.

No obstante, Duval manifestó sentirse en buen estado de salud en general, aunque admitió experimentar algunas molestias menores. Hizo énfasis en que estas incomodidades no revestían gravedad, más bien las describió como propias de alguien consentido y un tanto caprichoso, pero aseguró sentirse en óptimas condiciones en líneas generales.

Asimismo, la actriz reveló sus planes de proseguir con el proceso de recuperación desde la comodidad de su hogar, mostrándose agradecida por el cuidado y apoyo recibidos durante su estancia hospitalaria. “¡Gracias a todos los que me cuidaron y me arroparon, y ya me voy para mi casa!”, concluyó.

