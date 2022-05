Christian Nodal dejará México porque no puede disfrutar su riqueza

El cantante Christian Nodal, de 23 años, ha estado bajo el ojo público por su reciente separación de Belinda, aunque no es el único vértice de su vida que genera material para la prensa rosa. Ahora, el mexicano encendió las redes sociales al revelar que le gustaría vivir en Estados Unidos por dos razones principales: tener más privacidad y poder disfrutar de su vida lujosa.

Esta decisión lo hizo saber mediante su cuenta de Twitter, mediante un video en vivo en el que contestaba preguntas de sus fans.

Christian Nodal nunca ha tenido reservas para mostrar sus lujos. Foto: GDA

“Duré un ratote contándoles por qué me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí, y luego salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos. ¡Claro! Quiero disfrutar lo que me gano, pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. ¿Es novedad?”, comentó el cantante en Twitter.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va saber en qué carro andas”, expresó el intérprete de No te contaron mal.

Además, Nodal comentó un problema que tuvo al comprarse un carro de lujo, ya que cuando lo usaban personas cercanas los fanáticos en la calle pensaban que era él.

“Me pasó, tenía un Ferrari que solo existía uno en todo México y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no hubiera privacidad”, comentó Nodal.

Finalmente, el artista manifestó que en Estados Unidos eso no ocurre ya que, según aseguró, en ese país están acostumbrados a ver este tipo de cosas todo el tiempo. También comentó que le gustaría vivir en Los Ángeles.