“Yo soy una persona que ama mucho los tatuajes y amo los tatuajes con significado. Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. A mí no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo”, finalizó.